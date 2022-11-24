九合一大選即將在本周六展開投票，其中台北市長選戰最為激烈。台北市長柯文哲日前與無黨籍台北市長候選人黃珊珊一同參加網紅直播時提到，國民黨歷屆台北市長候選人都是權貴子弟，且本次參選的國民黨候選人蔣萬安更是「蔣四代」。文化大學廣告系主任鈕則勳認為，主要在於國民黨當初沒有透過初選便直接徵召蔣，才會引發這起疑慮。

鈕則勳分析，隨著時代不斷進步，對候選人貼上權貴標籤，不只是淺碟又老梗的作法，邊際效應也在遞減。以過去的框架來檢視當前的候選人，非常不客觀。

鈕則勳提到，時下選民重視的是候選人是否能對國家社會有所貢獻，而蔣萬安擔任過兩屆立委，有一定的政績表現，相信選民眼睛是雪亮的，能夠判斷候選人的優劣好壞，不會跟著被貼上權貴標籤的政治話術走。

不過，鈕則勳也說，蔣萬安之所以會引起權貴身分的質疑，也是事出有因。最初台北市議員羅智強積極表態有意參選北市長，但國民黨主席朱立倫並沒有舉行初選，便徵招蔣萬安參選，讓羅智強只能黯然退出。換句話說，如果時光倒流，蔣萬安透過黨內初選並勝選，而取得參與北市長選舉的門票，如今也就不會落人口實。

至於黃珊珊兄長黃曙光曾任參謀總長，同樣恐引起出身權貴的質疑。鈕則勳則說，黃珊珊與黃曙光的形象，主要呈現的還是「靠自己努力上來的」，但此時柯文哲打蔣萬安出身權貴，仍恐對黃珊珊引起「七傷拳」的可能性，不免讓選民同樣認為黃珊珊也是有著權貴背景。