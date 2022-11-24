民進黨台北市長候選人陳時中24日舉行「台北車掃中 大安區–文山區」車掃活動，一路上遇到許多比倒讚或比出6的民眾。（杜宜諳攝）

九合一選舉倒數最後2天，候選人紛紛把握時間冒雨進行車隊掃街，其中民進黨台北市長候選人陳時中被比倒讚的場面比比皆是。前立委郭正亮今(24日)在《大新聞大爆卦》節目強調，2021年1到7月沒有疫苗的焦慮，加上三級警戒讓許多人沒有辦法謀生，長期的恐慌、憂鬱症甚至生離死別，台北市民有切身感受，但民進黨、總統蔡英文以至於陳時中始終都沒有面對正視這一段，才會導致現在曾經痛到的民眾的感受集體爆發。

「昨天徐巧芯就跟我講，昨天她陪蔣萬安車隊遊行，松山信義遊了3個小時，只看到1個倒讚！」郭正亮表示，其實看到倒讚是合理的，可是像陳時中這麼頻繁，真的很罕見。記者就說他們拍得好累，都要看哪邊有人倒讚，怎麼到處都是。

郭正亮說，如果林佳龍來選，了不起去吐他交通部的嘈，交通部發生那些爭議事件，不是台北市民有感的，那只是少數人有感。陳時中這個防疫的，老百姓的感受太切身，而且有些人是生離死別，或家裡一段時間長期的恐慌，甚至之後的憂鬱症，很多人到現在還在揹這種債。

「簡單講就是去年1到7月沒有疫苗的焦慮。」郭正亮指出，等疫苗開始進來了，30~40歲還打不到。後來開始三級警戒，不能在外面吃飯，很多人真的沒有辦法謀生，行業非常之多，不是只有八大，小吃店也是，非常廣泛，「就是你曾經痛到了，那個感受，這叫集體爆發啦！」

郭正亮強調，昨天看到蔡英文站台又在講說，大家要記得陳時中的苦勞。2020我們沒有意見，陳時中2020的防疫表現是大家公認的，他的問題是2021到2022這一段，為什麼蔡英文始終不正視這一段呢？妳到現在都沒有面對，不是陳時中沒有面對而已，整個民進黨政府都沒有面對。