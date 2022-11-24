台北市辦公室需求強勁，愈來愈多頂辦租金站上每坪4,000元，最新實價登錄顯示，「華新麗華大樓」最高租金達每坪4,095元，為信義計畫區第六棟租金單價突破每坪4,000元的商辦，房地產業者預期，加計目前興建中的商辦，未來台北市將有9棟租金每坪4,000元頂級商辦。

實價登錄顯示，「華新麗華大樓」10月10樓戶月租26萬元、每坪租金達到4,095元，這也是繼「台北101大樓」、「國泰置地廣場」、「南山廣場」、「信義經貿大樓」、「新光信義金融大樓」之後，第六棟實價租金站上每坪4,000元的商辦。而未來，包括「富邦A25」、 「南山世貿展覽館」、「南山行政中心」等商辦案，未來完工後，租金也都極有機會站上每坪4,000元。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區辦公大樓短期內不會出現大量供給，今年雖然外在情勢大幅動盪，但仍有9筆每坪4,000元以上的租金實價揭露，顯示信義計畫區頂級A辦每坪4,000元的支撐愈來愈穩固。

曾敬德表示，台北市辦公室租金價格攀升，與市場供需失衡有密切關係，包括老舊商辦投入危老改建導致供給減少、大型企業舊換新需求、新大樓多預先招租或自用、新企業擴張需求等，使辦公室供不應求，加上新大樓對於商圈帶來的租金比價效應，帶動租金持續走揚。

目前實價揭露的租金中，「台北101大樓」80樓在台年底曾創下每坪4,998元最高價，「國泰置地」、「南山廣場」近年也都有每坪逾4,500元的租金。

從「華新麗華大樓」歷年的租金區間可看出信義計畫區的租金上揚趨勢。2013~2018年每坪3,300~3,577元，2019年實價租金每坪最高3,676元，2022年每坪3,838元，最新租金則達到每坪4,095元，反應近4年信義計畫區A辦租金明顯走升。