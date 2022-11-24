在遇到不孕問題時，多數男性往往對自己都很有信心，常把箭頭指向太太，然而根據109年人工生殖報告統計發現，不孕的原因中就約有10％來自於男性。茂盛醫院執行長李俊逸指出，透過「精蟲顯微注射技術（ICCU）」及「護蛋行動」，可有效改善。

李俊逸指出，40年來全球男性精子濃度慘跌52％，減少一半以上，精子數量也大降62％，且下降速度愈來愈快；世界衛生組織也不斷下修男性精蟲數標準值，從每C.C.精液須含6000萬隻下修至2000萬隻、又再下修為1500萬隻，男性精子質與量的崩壞速度相當驚人。

李俊逸說，推究造成全球男性精蟲質量下降的首要原因是抽菸，再者是不好的食物及生活飲食型態，包含時常熬夜、喝酒、工作壓力大等；另，睪丸溫度的提高也容易產生男性不孕的問題，像廚師、司機、電腦族、工程師、自行車熱愛者、愛穿緊身褲等人都屬高危險族群。

李俊逸指出，精蟲非常敏感，只要身體狀態欠佳，檢測結果就有極大的差別；曾有一位人夫藉由改善生活作息與飲食，才短短6天，他的精子濃度從原先的22.4M／ml變為170.9M／ml，大幅躍增7.3倍，活動精子數從17.3M／ml變為74.3M／ml，提高4.3倍。

李俊逸強調，夫妻若沒有自然受孕，可一起進行不孕檢查，先生不要排斥精子檢驗，若人夫的精子確實出現不孕危機，也可透過「精蟲顯微注射技術（ICSI）」可強迫與卵子進行受精，從其發育出的多個胚胎中，再利用「第4代AI人工智慧試管技術」篩選出最優質的胚胎進行植入，讓懷孕率提高至80％以上。

李俊逸也提醒，抽菸的尼古丁會導致精蟲質量變差，壓力過大會抑制男性荷爾蒙的分泌，睪丸溫度提高也會導致男性較易不孕；另，精子品質在35歲開始下滑，精蟲細胞容易出現DNA斷裂、突變和染色體異常的情形，對於有生育計畫的男性，可以透過戒煙、避免高溫、35歲前生育等「護蛋行動」，增加生育機率。