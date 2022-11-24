淡水「將捷金鬱金香酒店」推出尾牙春酒專案，訂席滿額送高級客房住宿券1張。 (將捷金鬱金香酒店提供)

「川門子時尚餐廳」尾牙菜色「四季蔬果考嫩排」，菜式繽紛大器。(川門子時尚餐廳提供)

「川門子時尚餐廳」以龍蝦入菜的「伊勢龍蝦和風蔬」。(川門子時尚餐廳提供)

「川門子」裝潢陳設頗有餐酒館的現代感。(川門子時尚餐廳提供)

疫情趨緩迎來尾牙商機復甦，新北淡水國際級「將捷金鬱金香酒店」推出超值優惠方案搶市，平日每桌8800元加1成起，12月31日前完成付訂，贈送迎賓雞尾酒，訂席滿額加碼送高級客房住宿券。另外，桃園金牌好店之一的「川門子時尚餐廳」，也火熱推出明年春酒、尾牙的內用10人套餐菜單，最低價7900元加1成，訂滿15桌，業者加贈啤酒、紅酒、KTV歡唱3小時。

今年年底有望開放婚宴酒席逐桌敬酒，「將捷金鬱金香酒店」即日起至2023年3月31日推出尾牙春酒專案，中式桌席每桌10人，週一至週四每桌8800元加1成起，加贈紅酒1瓶；週五至週日每桌10800至16800元，加贈紅酒2瓶，均需加1成服務費，專案皆贈送席間果汁暢飲、提供燈光音響設備、當日免費停車等，12月31日前完成預付訂金，再送迎賓雞尾酒1缸。

考量企業尾牙春酒抽獎活動需求，業者福利大放送，訂席滿15萬元加碼再送高級客房住宿券1張，高級客房在官網的售價為7800元加1成，約有12.9坪，備有2個中床，房間內還有可遠眺淡水高爾夫球場的陽台。尾牙專案3桌起即可適用上述早鳥優惠以及滿額贈禮優惠。

「川門子時尚餐廳」以川味菜起家，在桃園經營超過10年，提供一站式婚禮平台的各項服務，雖然主打川菜料理，餐廳環境卻很時尚，與印象中傳統川菜館有截然不同的氣氛，裝潢陳設頗有餐酒館的現代感。迎接尾牙旺季，「川門子」推出春酒尾牙內用10人桌菜方案，價位從7900元到10900元選，均須加1成服務費。所有套餐皆有11道美味佳餚，網羅了龍蝦、魚翅、烏參等好料，連佛跳牆都吃得到，明年3月31日前開放預訂。

優惠方面，無論是7900元還是10900元的方案，業者均提供平日及假日特惠，週一至週四訂購滿6桌，即贈每桌金牌啤酒1瓶、餐前小菜1份、果汁無限暢飲；滿15桌則贈每桌金牌啤酒2瓶、餐前小菜2份、果汁無限暢飲、再加波維塔紅酒1瓶、KTV歡唱3小時；滿25桌送每桌金牌啤酒1瓶、餐前小菜2份、果汁與波維塔紅酒無限暢飲、KTV歡唱3小時。

週五至週日訂購滿6桌，贈每桌金牌啤酒1瓶、果汁無限暢飲；滿15桌則贈每桌金牌啤酒2瓶、餐前小菜2份、果汁無限暢飲、KTV歡唱3小時；如果滿25桌贈送每桌餐前小菜2份、果汁與波維塔紅酒無限暢飲、KTV歡唱3小時。特別的是這些贈送的優惠，不限當次使用完畢，可在訂席一年內分次到店使用，更加便民。

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