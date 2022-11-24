人民幣兌美元在岸價（CNY）24日收盤升56個基點，中段一度升破7.14，最高至7.1350。人民幣兌美元在岸價收報7.1486，較23日下午4時30分收報7.1542，升56個基點或0.08％，較晚上11時30分最後成交價7.1580，走強94個基點。

香港信報報導，離岸價（CNH）亦曾升破7.14，最高至7.1338，截至下午4時45分，離岸價報7.1486，在岸價報7.1455。官方24日開出的中間價報7.1201，較23日7.1281，升80個基點或0.11％。

交易員指出，隔夜聯準會會議紀錄表態明顯壓低美元，人民幣受到鼓舞，但大陸疫情迅速發展的持續擾動，限制人民幣的反彈空間，反而加劇CFETS指數承壓回落。

另有交易員認為，大陸重新開放過程艱難曲折，經濟復甦亦面臨重重困難，人民幣在復甦中料會表現相對其他亞洲貨幣偏弱，後續仍需重點關注疫情變化，以及各地重新開放的線索。