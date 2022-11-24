高雄美濃白玉蘿蔔季活動透過寓教於樂的拔蘿蔔田園體驗，吸引許多觀光客，太平洋友邦帛琉、馬紹爾、吐瓦魯及諾魯等參加2022智慧城市暨智慧政府研習營的官員，昨日前往美濃及旗山地區參加白玉蘿蔔季活動，體驗拔蘿蔔的休閒農業及參訪高雄智慧農業成果，成功讓高雄經驗邁向國際。

受到疫情影響，2022智慧城市暨智慧政府研習營睽違2年再度與台灣辦理，此次研習營計有太平洋友邦帛琉、馬紹爾、吐瓦魯及諾魯等國家官員來台參與培訓，活動主軸聚焦智慧政府及城市、永續綠能及地方創生等議題，期望藉由台灣成功經驗之分享協助友邦共同繁榮。

高雄市為今年六都唯一，以農來訊的智慧農業應用，獲得智慧城市創新應用獎肯定，以及世界資訊科技大會（WCIT）傑出數位機會包容獎佳作，並持續推動相關智慧農業落地應用，此次即在旗美地區，攜手台灣海博特的蟲害智慧偵測、蓋婭社企ESG智慧農場、佐翼科技植保機及自走式噴藥車以及中山大學的野蓮播種機等產學成果，一起向友邦介紹高雄智慧農業的軟硬實力，未來也希望能將台灣的解決方案輸出到海外，協助友邦產業智慧升級。

另過程中友邦也一起體驗美濃白玉蘿蔔季，參訪美濃未來超市，讓友邦瞭解台灣農村軟實力，以及休閒農業推動成果，美濃白玉蘿蔔從11月中旬至12中旬開採，只要透過美濃農會網站，就能跟農民預購，成為蘿蔔股東，農民也會在線上跟股東分享種植歷程，一起等待蘿蔔冒出頭，再到現場體驗拔蘿蔔，形成高雄農遊虛實整合的數位應用。

高雄農業局表示，高雄智慧城市成果豐碩，歡迎友邦與高雄持續交流，高雄透過公私協力，與產業合作，協助農產業智慧化，有關經驗相信也能協助友邦產業轉型，也希望經由外交部與資策會的協助，幫助台灣廠商立足台灣，邁向國際。