有韓流帝王封號的天團Super Junior終於等到疫情趨緩，時隔3年將在11月25、26、27日，連續3天在台北小巨蛋開唱，先前因搶票出現黃牛掀起熱議，可見Super Junior人氣有多旺；而Super Junior成員們今明2天陸續抵台，始源特地在IG限動分享來台消息，一下飛機更直衝他心心念念的鼎王麻辣火鍋，大快朵頤。

Super Junior演唱會在即，成員們也陸續抵台，始源今（24日）中午左右在IG限時動態上傳搭機的自拍照，簡單寫下「ICN→TPE」，透露自己準備飛往台灣；有趣的是，始源沒多久再PO出一張做鬼臉的自拍照，直言「等著我，鼎王，哈哈哈哈哈哈哈」。

始源一下飛機真的直衝鼎王吃鍋。（圖／摘自Super Junior始源IG）

而始源愛吃鼎王一事，早已在粉絲間流傳，過去始源與其他成員來台時，只要有時間都會跑去鼎王用餐，2018年Super Junior來台開唱時，始源就有帶神童、厲旭一起品嘗他的愛店；始源更是親和力十足，曾自掏腰包請媒體與粉絲在鼎王用餐，連網友都對他的親民讚譽有加。

稍早始源又更新IG限時動態，一張只有麻辣火鍋的照片，他把鍋當朋友打招呼，「過得好嗎！好久不見」；沒多久見到始源坐在鼎王裡，手拿筷子、看著面前麻辣火鍋滿心歡喜的模樣，並興奮地說，「你過得好嗎！嗚哈哈哈哈」，；始源果然一下飛機就直衝鼎王，也讓粉絲都嗨喊，「想去巧遇」、「根本鼎王地下大股東」、「真有那麼好吃嗎」。