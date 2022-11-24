貝萊德另類資產獲投審會通過，完成100％入股投資永鑫能源一案，這也代表永鑫能源正式成為貝萊德另類資產旗下氣候基礎設施投資團隊持有100％之投資項目。

2022是永鑫能源成立滿十週年的一年，貝萊德另類資產旗下氣候基礎設施投資團隊亞太區聯席負責人Charlie Reid，與多位貝萊德另類資產的高階主管也特地到訪台灣和永鑫的夥伴共同慶祝。

永鑫能源將由Leo Seewald（李豪）擔任董事長，Gavin Tan（陳必揚）擔任執行長。李豪為前台北美國商會執行長及會長、貝萊德投信董事長；陳必揚於再生能源、財務及投資專業領域，擁有超過13年的經驗，曾任職於國際再生能源私募股權基金EquisStonepeak，主導業務發展及再生能源開發等項目。於此同時，藉著貝萊德另類資產挹注的豐沛資源及永鑫能源超過150位專業人員的團隊，永鑫能源除了既有的光電成績外，也開始跨足儲能及充電樁領域，突破目前能源版圖，積極拓展全新領域，正式成為多面向經營的再生能源企業。

隨著台灣的綠能躉購政策逐步退場，貝萊德另類資產早在今年初就積極和永鑫能源一同規劃新項目，目前永鑫能源正在規劃一個59MW的儲能項目，此項目也會是永鑫能源往儲能市場邁進的第一步。除此之外，貝萊德另類資產也透過永鑫能源在台灣投資EVOASIS（源點科技）。EVOASIS品牌由源點科技股份有限公司創立，為2019年在台灣起家的充電服務商，成立的短短三年內，即在電動車充電領域，有著不少亮眼的成績，包含完成全台環島充電鏈的建置，至今已有22座120kW以上的超級充電站，在台灣共有200多個營運中的快慢充據點，累積至2022年10月，EVOASIS旗下的充電會員更到了1萬位以上，在台灣已達成至少30％的市場滲透率，且會員基數仍持續增長中。EVOASIS的誕生起源於台灣的電動車主常處於充電站不足、不均之窘境，更期望持續注入綠能用電於充電服務中，將更美好的永續環境及電動生活帶給新世代。

台灣2025年太陽光電裝置容量20GW目標即將到來，能源局針對光電結合儲能系統制定清楚的政策，鼓勵業者增加土地複合利用、創造多元附加價值，藉此改善太陽光電間歇性供電問題、促進饋線利用率最大化，以及提升太陽光電發電設備建置量。貝萊德另類資產完全入股永鑫能源，也因循台灣之政策，部屬多樣發展目標，此次進行儲能及充電樁項目之佈局，與優秀廠商攜手，期望共同實現永續家園目標。