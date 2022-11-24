利變保單小金庫正式上路。金管會24日宣布，本月17日已備查精算學會所報利變保單精算實務處理準則，確定將「平穩結餘調節項」納入宣告利率機制，即保單有賺錢時，扣除必要利潤、費用後，要提存平穩結餘，作為「晴天儲糧」，在保單投報率低於市場利率時力可拿出平穩結餘，來拉高宣告利率。

未來壽險公司利變保單宣告利率再違反規定，保險局副局長張玉煇表示，至少就是依法罰鍰60萬到600萬元。

除了平穩節餘，還有二大重點，一是宣告利率公式，是區隔資產帳戶內的「固定收益債券利息收益率」，扣除信用違約成本及避險成本，再扣除必要利潤率、費用率、平穩結餘調節項及合約服務邊際（CSM）調整項，即用債券投資收益率作基礎，不能加一些「奇怪的投資」去拉高宣告利率。

同時保險公司在宣告利率時，不能將市場預期利率趨勢、同業競爭等不確定性概念，納入訂定宣告利率公式或宣告時的考量，必須依實際資產配置及投資準則訂定宣告利率。

第二是為了讓保險公司有一致性作法，避免對規範認知不同而有誤用的情況，將會有相關釋例，如「必要利潤率」及「費用率」應該是固定常數，不應隨時調整，且須在計算說明書敘明合理性，經訂定後不得修改；平穩結餘釋出時，公司需於每月召開的宣告利率會議中說明合理性，並提供相關佐證資料。

這些宣告利率規定共適用六類保單，即利變型年金、外幣利變年金、利變壽險及外幣利變壽險、萬能保險及外幣萬能保險等。