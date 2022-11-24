愛彼表（Audemars Piguet）五款高複雜功能腕表抵台，即起至年底於愛彼台北遠百信義A13概念店巡迴亮相，邀請胡宇威搶先鑑賞新表，目前正忙著籌備婚禮的他嘴裡說要省錢，但一見到愛彼表Royal Oak皇家橡樹系列41毫米電光藍色陶瓷萬年曆腕表愛不釋手，願意硬擠4百萬買表，可見對愛彼表的喜愛。

胡宇威為籌備婚禮嘴裡說要省錢，但一見到愛彼表RoyalOak皇家橡樹陶瓷萬年曆腕表愛不釋手。（Audemars Piguet提供）

胡宇威是愛彼表之友，為此愛彼表Royal Oak皇家橡樹50周年專刊特別收錄胡宇威的個人寫真，並分享他對時間一去不復返的心情、更要活在當下，並向大師傑作致敬，原本說要為了籌備豪華婚禮要節省預算，但一見到愛彼表皇家橡樹大師傑作仍忍不住心癢，「我的買表預算有上限，剛好是450萬元！」，正是手腕陶瓷萬年曆的價格，引來哄堂大笑。

此行來台巡迴展出的五款複雜腕表包括Royal Oak皇家橡樹系列41mm電光藍色陶瓷萬年曆腕表、Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列44mm飛行陀飛輪GMT腕表、CODE 11.59系列41mm萬年曆腕表，以及37mm 及39mm兩種尺寸的Royal Oak皇家橡樹系列RD#3自動上鍊超薄飛行陀飛輪腕表。

愛彼表CODE 11.59系列萬年曆腕表，41mm，台幣299萬元。（Audemars Piguet提供）

愛彼表Royal Oak 皇家橡樹系列萬年曆腕表，41m， 12萬9000瑞郎。（Audemars Piguet提供）

愛彼表Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪 GMT腕表，44mm，19萬8900瑞郎。（Audemars Piguet提供）

愛彼表Royal Oak 皇家橡樹系列自動上鍊飛行陀飛輪超薄腕表，37mm，16萬5400瑞郎。（Audemars Piguet提供）

愛彼表Royal Oak 皇家橡樹系列自動上鍊超薄飛行陀飛輪腕表，39mm，16萬5400瑞郎。（Audemars Piguet提供）

其中電光藍色陶瓷萬年曆和綠色陶瓷飛行陀飛輪GMT腕表，是兩件最受矚目的焦點，令人驚豔的色彩更添視覺美感，其中飛行陀飛輪與GMT兩種高複雜功能集於一身，更是稀有罕見。Royal Oak皇家橡樹系列RD#3飛行陀飛輪配備「超薄」2968飛行陀飛輪機芯，37mm表殼也能裝載飛行陀飛輪機芯，整支表的厚度僅8.1mm，是愛彼表耗時五年研發出史上第一款配備陀飛輪的「Jumbo」超薄腕表，可說是向Royal Oak皇家橡樹系列50周年的代表作品。

為了迎接遠道來台的五款高複雜功能腕表，愛彼表特地將A13概念店重新布置，融入節慶耶誕元素，讓VIP前來店上賞表時，也能感受到節慶溫馨的氣氛，五款高複雜功能腕表預計會在台展至年底。