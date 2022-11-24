愛彼表（Audemars Piguet）五款高複雜功能腕表抵台，即起至年底於愛彼台北遠百信義A13概念店巡迴亮相，邀請胡宇威搶先鑑賞新表，目前正忙著籌備婚禮的他嘴裡說要省錢，但一見到愛彼表Royal Oak皇家橡樹系列41毫米電光藍色陶瓷萬年曆腕表愛不釋手，願意硬擠4百萬買表，可見對愛彼表的喜愛。

胡宇威為籌備婚禮嘴裡說要省錢，但一見到愛彼表RoyalOak皇家橡樹陶瓷萬年曆腕表愛不釋手。（Audemars Piguet提供）
胡宇威為籌備婚禮嘴裡說要省錢，但一見到愛彼表RoyalOak皇家橡樹陶瓷萬年曆腕表愛不釋手。（Audemars Piguet提供）

胡宇威是愛彼表之友，為此愛彼表Royal Oak皇家橡樹50周年專刊特別收錄胡宇威的個人寫真，並分享他對時間一去不復返的心情、更要活在當下，並向大師傑作致敬，原本說要為了籌備豪華婚禮要節省預算，但一見到愛彼表皇家橡樹大師傑作仍忍不住心癢，「我的買表預算有上限，剛好是450萬元！」，正是手腕陶瓷萬年曆的價格，引來哄堂大笑。

此行來台巡迴展出的五款複雜腕表包括Royal Oak皇家橡樹系列41mm電光藍色陶瓷萬年曆腕表、Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列44mm飛行陀飛輪GMT腕表、CODE 11.59系列41mm萬年曆腕表，以及37mm 及39mm兩種尺寸的Royal Oak皇家橡樹系列RD#3自動上鍊超薄飛行陀飛輪腕表。

愛彼表CODE 11.59系列萬年曆腕表，41mm，台幣299萬元。（Audemars Piguet提供）
愛彼表CODE 11.59系列萬年曆腕表，41mm，台幣299萬元。（Audemars Piguet提供）
愛彼表Royal Oak 皇家橡樹系列萬年曆腕表，41m， 12萬9000瑞郎。（Audemars Piguet提供）
愛彼表Royal Oak 皇家橡樹系列萬年曆腕表，41m， 12萬9000瑞郎。（Audemars Piguet提供）
愛彼表Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪 GMT腕表，44mm，19萬8900瑞郎。（Audemars Piguet提供）
愛彼表Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪 GMT腕表，44mm，19萬8900瑞郎。（Audemars Piguet提供）
愛彼表Royal Oak 皇家橡樹系列自動上鍊飛行陀飛輪超薄腕表，37mm，16萬5400瑞郎。（Audemars Piguet提供）
愛彼表Royal Oak 皇家橡樹系列自動上鍊飛行陀飛輪超薄腕表，37mm，16萬5400瑞郎。（Audemars Piguet提供）
愛彼表Royal Oak 皇家橡樹系列自動上鍊超薄飛行陀飛輪腕表，39mm，16萬5400瑞郎。（Audemars Piguet提供）
愛彼表Royal Oak 皇家橡樹系列自動上鍊超薄飛行陀飛輪腕表，39mm，16萬5400瑞郎。（Audemars Piguet提供）

其中電光藍色陶瓷萬年曆和綠色陶瓷飛行陀飛輪GMT腕表，是兩件最受矚目的焦點，令人驚豔的色彩更添視覺美感，其中飛行陀飛輪與GMT兩種高複雜功能集於一身，更是稀有罕見。Royal Oak皇家橡樹系列RD#3飛行陀飛輪配備「超薄」2968飛行陀飛輪機芯，37mm表殼也能裝載飛行陀飛輪機芯，整支表的厚度僅8.1mm，是愛彼表耗時五年研發出史上第一款配備陀飛輪的「Jumbo」超薄腕表，可說是向Royal Oak皇家橡樹系列50周年的代表作品。

為了迎接遠道來台的五款高複雜功能腕表，愛彼表特地將A13概念店重新布置，融入節慶耶誕元素，讓VIP前來店上賞表時，也能感受到節慶溫馨的氣氛，五款高複雜功能腕表預計會在台展至年底。

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