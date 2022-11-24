《決戰38度線》導演JD迪拉德。（CATCHPLAY提供）

年度壓軸空戰鉅片《決戰38度線》(Devotion)即將在台上映，由《捍衛戰士：獨行俠》「劊子手」格蘭鮑威爾與漫威最新大反派「征服者康」強納森梅傑斯，演繹韓戰傳奇人物的情誼與奮勇戰鬥的事蹟，備受外媒讚賞，權威影評網站爛番茄開出97分超高好評。

《決戰38度線》由格蘭鮑威爾與強納森梅傑斯，一同演繹韓戰傳奇人物的情誼與奮勇。（CATCHPLAY提供）

身兼製作人與男主角的格蘭鮑威爾日前接受美國電視節目The Tonight Show訪問為電影宣傳，他向主持人Jimmy Fallon透露之前湯姆克魯斯先是在聖誕節送他飛行員駕訓班課程，取得飛行執照後，又強迫他體驗跳傘，格蘭鮑威爾形容：「所有地球上最危險的事情湯姆都強迫我去做了！跳傘那天我到了現場，湯姆還命令我必須自己跳下去，更恐怖的是，我一度找不到啟動跳傘裝置的按鈕，當時心想，湯姆克魯斯不會是想殺了我吧！他不是這種人吧！」最後他還是感謝阿湯哥的魔鬼特訓，讓他為下一部空戰電影《決戰38度線》做足了準備。

除了男主角格蘭鮑威爾擁有飛行執照之外，電影《決戰38度線》導演JD迪拉德JD Dillard，則因身為美國第二位黑人海軍藍天使特技飛行員之子，從小受父親耳濡目染，對飛行不止有高度興趣，更練就一身好技能，日前導演於個人社群網站釋出自己駕駛美國F／A-18黃蜂式戰鬥機影片。體驗7.2G力的震撼，在電影片尾導演感性寫下「獻給帶領我飛行的父親」，他說：「《決戰38度線》不僅是一部紀念傑西與托馬斯兩位英雄戰士，也讓我有機會訴說父親的故事，我感到非常驕傲！」

電影《決戰38度線》描述韓戰期間，美國非裔戰鬥機飛行員傑西（喬納森梅傑斯 飾）奉命加入突擊戰鬥機中隊，認識了同為戰鬥機駕駛的托馬斯（格蘭鮑威爾 飾）。在美國種族隔離制度之下，兩人發展出血濃於水的兄弟情感、一起執行超過20次戰鬥任務。一次行動中，傑西駕駛的僚機被擊落，一場驚險的救援行動即將展開

《決戰38度線》將於12月2日在台上映。