國境解封讓國際觀光飯店鬆口氣，晶華酒店集團董事長潘思亮今天表示，外籍旅客回流速度相當快，約是先前的3、4倍，預估明年下半年就能恢復疫情前情況，但台灣整體觀光產業復甦要到後年，不過復甦速度關係到人力，以晶華酒店來說，至少有500個房務工作缺口，7個職缺只應徵到1個人，已經是國安危機。

挺過疫情衝擊的台北晶華酒店，選擇在感恩節的前一天(11月24日)舉辦了今年的聖誕樹點燈儀式，包括晶華國際酒店集團董事長潘思亮、營運長顧嘉慧、台北晶華董事總經理吳偉正共同點亮位於酒店中庭、樓高三層的繽紛聖誕樹，點亮滿滿的聖誕祝福與希望，也向集團全體同仁以及支持愛護晶華的社會大眾們表達最誠摯的感謝之意。

潘思亮表示，國境解封、人潮回流，「總算可以輕鬆點，去休假了」，近期外籍旅客明顯回流，整體住房已經回到疫情之前一半水準，隨著人流慢慢回來，預估明年下半年就能恢復疫情前的水準，不過缺工問題很嚴重，就算有人訂房，但缺乏房務員讓房間根本清不出來，內勤員工，甚至總經理都要去清房，這是業界常態。

潘思亮直言，光晶華從北到南就有500個房務員的人力缺口，整體缺口約20％，隨著國境開放，問題還會更嚴重，先前已經提過希望開放移工，因飯店業的底層就像過往的工廠一樣，缺工已經是常態，沒有人願意做基層工作，這部分有賴政府跨部會研商對策，產業的復甦力道跟產值，「決定於找到多少人」。

潘思亮表示，勞動部有聽到業界的聲音，他也相信台灣在移工管理有經驗，能夠解決觀光業界面臨的問題，且除了移工外，外籍學生、甚至移民要如何填補人力空缺，這已經是國安問題，台灣觀光業就看人力何時能補足，就能夠更快復甦。