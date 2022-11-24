美股科技股領漲，台股24日展開大反攻，開高收高，外資匯入擴大買超，且國際美元指數重挫，激勵新台幣強勁走升，上演股匯雙漲，終場收在31.027元兌1美元，創近二個半月新高，升值1.91角，為近二周最大升幅，總成交量16.625億美元。

外匯交易員表示，聯準會（Fed）發布的11月會議紀錄放鴿，在感恩節假期前夕帶來好消息，10年期公債殖利率下滑，美股由科技股領漲，四大指數全部收漲，連動台股也由半導體帶頭衝，最後大漲175點至14,784點，帶動新台幣大幅走升，且外資積極匯入並擴大買超233億元，尤其國際美元指數重挫至105，進一步激勵新台幣盤中飆逾2角，連過31.2元及31.1元二關，最高來到31.01元。

外匯交易員指出，市場後續關注12月初美國發布的11月通膨數據，將影響Fed今年最後一場利率決會議的升息決議，牽動外資進出動向，及新台幣升貶。短線由於月底接近，出口商拋匯作帳需求進場，提供新台幣一定支撐，除非Fed官員又放鷹，引發外資撤出，否則新台幣應是維持區間整理格局居多。