（19:15更新賽況）2022卡達世足賽G組登場，重返世界盃的「非洲雄獅」喀麥隆開賽後打出犀利快速反擊，讓「十字軍團」瑞士嚇出一身冷汗，瑞士則錯過幾次頭槌機會，上半場射正掛零。但換邊後喀麥隆後防盯人失誤，沙基里（Xherdan Shaqiri）右路橫傳恩波洛（Breel Embolo）破門，讓瑞士在第48分鐘先馳得點1比0領先。

瑞士去年打入歐洲國家盃8強，賽前實力較被看好，但開賽後控球主攻卻無法創造出好機會，反遭喀麥隆連連發動快速反擊。第10分鐘喀麥隆快攻，入籍前鋒布耶莫（Bryan Mbeumo）在左側禁區射門被瑞士門將索默（Yann Sommer）封出，艾坎比（Karl Toko Ekambi）補射則不幸打飛。

第30分鐘，喀麥隆洪格拉（Martin Hongla）突入右側禁區起腳低射被索默擋出，可惜隊友來不及跟進補刀。第35分鐘，洪格拉右路快攻低傳，艾坎比跟進準備射門，卻被瑞士右後衛維德默（Silvan Widmer）先一步下鏟破壞。

瑞士前鋒恩波洛（中）在禁區內未果斷起腳或傳球，讓喀麥隆後衛卡斯特列托（右）先一步出腳破壞。（美聯社）

第40分鐘瑞士終於有禁區內持球的攻門機會，但前鋒恩波洛突入左側禁區卻未果斷射門或傳球，讓喀麥隆後衛卡斯特列托（Jean-Charles Castelletto）先一步把球踢出底線。補時階段維德默右路吊中，恩波洛頭槌卻頂向空中，接著阿坎吉（Manuel Akanji）的角球頭槌也擦柱而過。

下半場開賽僅3分鐘，瑞士中場三大核心協力作戰，左路持球的查卡（Granit Xhaka ）找到中路的弗羅伊勒（Remo Freuler），後者迅速轉身斜傳右路，沙基里下底橫傳送到門前8碼處，喀麥隆竟然無人盯防恩波洛，讓他輕鬆射入個人世足生涯首顆進球。