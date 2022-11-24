教育部退場審議會今天決議將嘉義宏仁女中等3校被列入專輔學校，限期2年改善，否則可能關校，宏仁女中校長劉應瑜表示，對宏仁女中這幾年持續努力改善校務已趨正常，財務也正常，非常不公允。

劉應瑜表示，宏仁女中有改善校務的計畫，近幾年也持續推進校務正常運作，今年國高中部招生都成長25％、34％，教師合格率91％，辦學績效佳，但教育部只針對財務問題，對學校並不公允，一再要求2017年至2020年向董事會的借款轉為捐款，事實上這幾年學校財務正常，且償還部分借款，因而對借款轉為捐款，必須與董事會進一步討論。