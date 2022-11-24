因大陸疫情封控關係，鴻海旗下富士康公司在大陸河南鄭州的工廠近日發生工人抗爭的事件，中共出動武警驅散人群。陸委會副主委邱垂正24日表示，陸委會已透過海基會了解相關事情，目前尚未接獲該公司請求協助的案件，將持續關切後續的發展，視情況提供必要的協助。

邱垂正在24日下午主持陸委會例行記者會，做出上述表示。有媒體問到台商在大陸發生類似風波，是否會提供協助或有何建議時，邱垂正表示，鴻海已於23日對外公開說明，對於暴力行為，將持續與員工以及中國大陸政府做好溝通，避免類似事件再次發生。

邱垂正指出，陸委會有透過海基會了解，目前尚未接獲該公司請求協助的案件。而中國大陸動態清零封控措施，也凸顯了中國大陸投資經營環境惡化不確定，及不可預測的風險提高，將會影響外商跟台商的投資意願。他強調，政府相關機關將持續關切後續的發展，視情況提供必要的協助。

此外，台北市動物園大貓熊「團團」日前病逝，陸委會有無接獲陸方人員申請來台參加團團紀念活動之訊息？邱垂正說，目前沒有接獲台北市立動物園聯繫，及陸方人員來台的相關訊息，如果台北市政府或園方擬邀請陸方專家來台參加相關的紀念活動，可以提出專案申請，本會會會同主管機關提供必要的協助。