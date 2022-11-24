歐盟準備已久的俄油出口價格上限，傳出將制定在每桶65美元至70美元，消息一出國際油價，因為這遠高於俄油的生產成本，俄羅斯仍然有利可圖，專家認為，這價格完全無法削減俄羅斯的收入，甚至從本質來看，反而是讓俄油能留在市場上。

商業內幕報導，加拿大皇家銀行（RBC）策略師克羅夫特（Helima Croft）表示，俄油出口限價在65美元至70美元間，完全不足以打擊俄羅斯的收入。她說，「現在商討的價格其實很接近俄油目前的售價」。

克羅夫特說，「事實上，這樣的價格上限似乎根本不是為了打擊俄羅斯收入，實則是要確保俄油在市場流通」。歐盟可能會在近期就俄油限價達成協議，有消息人士透露，每桶65美元至70美元的上限，遠高於俄羅斯的生產成本。

克羅夫特表示，俄油產量已大幅反彈，趨近戰前的水準。她說，「這並沒有削弱俄羅斯的收入，你降低擾亂市場的風險，但並未阻斷對普丁的金援」。