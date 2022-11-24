汪小菲和大S離婚滿一年，近日因金錢糾紛被前妻提告，氣得他狂發文轟大S一家，還暗酸具俊曄「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」而昨日S Hotel已派人將大S歸還的床墊銷毀，汪小菲也喊話休兵。風波雖看似告一個段落，但外界仍好奇汪小菲為何如此在意床墊；對此，作家「渣男動物園」提出見解，獲得網友認同。

作家「渣男動物園」22日在臉書指出，她完全能理解汪小菲為何希望具俊曄不要睡他買的床墊，「可能有人會覺得『東西都還能用，為什麼要浪費』，但是物盡其用真的不是所有場合都適用。很多時候，其實都是感受性問題。」

她舉例，曾有一任男友為了省錢，想繼續使用前女友用剩的衛生套，她氣到抓狂，當場穿衣服走人；另外，她提到分手分的不愉快的前男友，一個月後結交新歡，她也火大到想討回曾送出的行車紀錄器，開玩笑地說：「對，我就是小氣，我就是小心眼。」

許多網友看完後恍然大悟，紛紛留言：「我非常認同你的想法」、「感受問題真的會讓人非常火大」、「嗯！正常人應該都會介意才對」，但也有部分網友批：「欸不是啊，小氣就承認啊。帶小三回家滾床是不是自己要先換床墊？」、「人家愛換不換跟汪沒半毛關係了吧，為什麼離了還要考慮前任的感受？」、「現任如果不care，他在care什麼？」

S HOTEL昨（23日）傍晚在眾目睽睽之下，公開床墊「被處決」的過程，只見兩名壯漢持刀狠剖，5分鐘內就變成廢棄物，S HOTEL李總經理受訪表示，花了1萬5請專業的廠商回收，預計這兩天會燒毀，但要按照廠商後續做處理。