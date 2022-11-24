黑色星期五降臨，美國零售業庫存大增，讓民眾三年來能首次過正常的年底假期，可隨意到零售商架上購物而不需要提先搶購，或等不到貨。儘管庫存大增讓商家推出促銷優惠，但業者仍樂於接受，因為有貨賣總比架上空空來得強。

11月25日是黑色星期五降臨，拉開美國年終購物旺季的序幕。專家指店家庫存大增，跟供應增加、民眾消費從貨品轉向服務、利率走高、和供應鏈管理強調提前出貨和充實庫存的「新常態」等因素有關。從大型零售連鎖店到小商家和專賣店都預期今年底會建立頗大庫存量。

沃爾瑪旗下Sam's Club執行長麥克雷（Kathryn McLay）說過去二年半一直為建立庫存而拼命追，現在終於能建立充足的庫存量。

零售商Target最近推出降價幅度頗大的假期折扣，和縮短向客戶出貨時間，因為供應鏈出貨速度超過預期而令庫存大增。

小型家電零售連鎖店像Abt Electronics也出現同樣情形，其共同總裁阿布特（Michael Abt）說業務回復正常。民眾到店內可看到擺滿家電來選購，跟去年什麼都缺完全不同。

紐約聯準銀行編纂「全球供應鏈壓力指數」在10月創近二年新低。供應管理協會（ISM）最新「供應商出貨指數」創2009年來新低。

目前在洛杉磯外海等進碼頭卸貨的貨櫃船，已從1月高峰109艘銳減至6艘。勞工部資料顯示卡車運費自5月來持續下跌。安侯建業（KPMG）8月調查約100位零售業高層，僅11％預期年底大缺貨，比率遠低去年同期的80％。

傑富瑞分析師塔洛（Corey Tarlowe）指供應鏈基本已回復正常。

庫存大增會令商家有降價促銷壓力，像10月消費者物價從服飾、家電、傢具到玩具等價格全下跌，10月生產者物價年增8％創逾一年最低增幅。但專家預期這種促銷不足以壓制通膨壓力。