又口誤！民進黨新北市長候選人林佳龍今日上午前往五股掃街，他在受訪時本要批評侯市府為了塭仔圳的開發，在沒有配套、輔導的情況下，就將工廠、住家趕走，但他卻將塭仔圳說成「五股、蘆洲」，讓「侯家軍」吳訓孝大酸：「再兩天他就解脫了。」

林佳龍上午接受媒體訪問時，本是要批評新北市在侯友宜的治理下引發很多民怨，像是三重警誤打民眾按、衛生局女職員輕生案，最後他又提到塭仔圳的拆遷時又說「五股、蘆洲」很多地方被拆，但塭仔圳的範圍位於新莊、泰山，地理位置完全錯誤。

對此，國民黨新北市議員候選人吳訓孝表示，大家都已經很習慣林佳龍講錯新北地名了，畢竟從這次選戰也能看出林佳龍明顯沒有準備，甚至連他自己的子弟兵卓冠廷都認證，吳訓孝也藉機揶揄林佳龍，再兩天就可以解脫了，但他只想知道林佳龍選會不會入閣而已。

吳訓孝也說，下午和侯友宜一起車隊掃街時，可以感受到民眾的熱情，甚至有民眾為了握手或送上象徵好彩頭的「蘿蔔」時，冒雨穿越車陣，讓他們非常感動，也希望這樣的熱情可以延續下去，所以希望投票當天，民眾可以全力支持，讓侯友宜連任，也讓三蘆多一席年輕議員。