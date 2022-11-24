現代人因工作壓力、飲食習慣，常有便秘困擾，有醫師分享排便順暢大法，除了攝取足夠水量與膳食纖維外，並建議最佳排便時間為早上的5~7點，此外，排便時可腳踏小板凳，以便讓身體微微前傾，也因腿肚間的角度小，讓直腸內的糞便更容易排出。

中醫師王昱琳在其臉書粉專表示，便祕是現代人的文明病，她因此分享3招排便順暢大法，首先要攝取足夠的水分和膳食纖維量，以水分而言，每天飲水量可以「體重（公斤）x30（毫升）」，算出每日應攝取的水量；膳食纖維攝取量則要每日至少要20～35公克。她建議，民眾可多食用燕麥、糙米、地瓜葉、菠菜、奇異果等富含膳食纖維的食物。

第二招為選擇最適合的排便時間。她表示，人體最佳排便時間為早上5時至7時之間，因為這時身體的氣血剛好走到大腸經，此時刻排便最為順暢，她並建議，排便前應先吃早餐，因胃結腸反射能讓排便更順暢。

第三招則是排便姿勢。王昱琳表示，採坐式馬桶排便時，若讓腳踩著小板凳，身體微微前傾，此角度最利排便，此時還可用手圍繞著肚臍進行順時針按摩，有助增加腸道蠕動，排便就能更順暢。