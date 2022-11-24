相愛容易相處難！許多夫妻無法好聚好散，甚至還會上演全武行。律師呂秋遠表示，曾有孕婦帶著幼女做離婚諮詢，表示自己被趕出家門，而老公不僅外遇還對她拳打腳踢，甚至強迫她墮胎，目前已經失聯。呂秋遠了解狀況後，表明不會收諮詢費，還會提供各種管道協助，談話的最後，更送給孕婦年幼的女兒一顆紙摺的「心」。貼文曝光，讓許多網友忍不住鼻酸。

律師呂秋遠在個人臉書發文分享，日前一名孕婦帶著年幼的女兒來找他諮詢，才剛進會議室，他就發現桌上擺著一碗巷口買的麵線，孕婦的女兒自顧自地吃著，而孕婦的眼中滿是不捨。

呂秋遠問：「吃過飯了嗎？」孕婦充滿不好意思地說：「正在吃」，因為女兒自昨天和她一起被趕出家門後，只有吃一些零食，而那碗巷口買的麵線，就是女兒的第一餐。孕婦透露，已經超過3個月沒錢繳房租，再不搬出來就會被房東告侵占，恐怕會罰款10倍。

這名孕婦的語氣平淡，聽起來像是習以為常，讓呂秋遠忍不住追問，「孩子的爸爸呢？」孕婦回應，老公目前失聯，八成外面有小三，一直想要離婚，「把我跟孩子都趕出家門，要是不走，就打到我走」，不僅如此，老公甚至對孕婦肚中的胎兒都棄若敝屣，嚷嚷著要把孩子拿掉，直說：「本來就不是他要生的，他很生氣我為什麼不去拿掉」。

「那他為什麼不剪掉？」呂秋遠直白的話語，稍微緩解現場哀傷的情緒，孕婦詢問，「可不可以幫我跟先生要錢？」呂秋遠表示，可以幫忙要求對方給付未成女子女扶養費，不過更迫切的是，要先向社會局尋求協助，申請緊急生活扶助、緊急庇護、醫療費用、諮商及輔導費用，甚至法律訴訟與律師費用，直說：「你初期的基本生活費、住處，大概都可以找到」。

「我從來都不知道！」聽完這些話，孕婦一臉吃驚，而呂秋遠也表明願意幫忙打官司，但前提是，孕婦要先帶著女兒先去好好吃頓飯，「這東西不適合孩子吃，而且你沒吃，對不對？」呂秋遠拿了2000元給孕婦。

孕婦見狀連忙婉拒，緊張地表示，其實身上還有一點錢，更何況還沒有付律師諮詢費，但呂秋遠卻說：「我不收諮詢費」。而讓人覺得更暖心的是，呂秋遠和孕婦的談話過程中，手也沒有閒下來，利用會議室的筆記紙，做了小鳥、氣球等摺紙送給小妹妹，在談話的最後，也遞給了小妹妹一個紙做的愛心。

這則貼文曝光後，獲得高達4.9萬個讚，更讓不少網友濕紅了眼眶，紛紛留言，「最感人的是摺紙，使得一切不只是公事，愛流動著…」、「這世界或許從來沒有公平這件事，有錢人隨意燒毀高級床墊，社會弱勢連下一餐都不知道在哪」、「鼻酸，而且我也不知社會局能申請救急這麼多項目」、「真正的富有是愛，不是錢」。

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