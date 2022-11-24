金門地區再傳買票賄選案件！金門地檢署於日前接獲現金賄選情資，經縝密蒐證後，於昨(23)日指揮法務部調查局福建省調查處、金門縣警察局刑事警察大隊、金門縣警局金城分局、金門憲兵隊等單位，對案件相關處所、關係人執行搜索、約詢等偵查作為，經檢察官複訊後，認為楊姓樁腳涉嫌以一票新台幣5000元之對價向選民行賄，藉以換取選民支持金門縣第一選區某議員侯選人，涉犯公職人員選舉罷免法99條第1項之罪，因犯罪嫌疑重大，且有羈押原因和必要性，經向法院聲請羈押，於今(24)日裁定羈押獲准。

金門地檢署呼籲候選人應循合法正當方式尋求選民支持、認同，切勿心存僥倖、以身試法，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，可利用選舉查察聯繫中心之檢舉專線：0800-024-099撥通後再按4，24小時均有地檢署值班人員接聽，民眾也可掃描地檢署QR code以通訊軟體LINE提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。