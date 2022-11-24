政府防疫措施陸續放寬，港澳人士已能透過組團等方式來台觀光，但何時開放港澳人士來台自由行，備受關注。陸委會副主委邱垂正24日表示，仍要看實施總量管制的情形及對防疫量能的影響，進行滾動調整。此外，九合一選舉在即，是否有大陸觀選團來台，邱垂正直言，因兩岸專業交流尚未開放，並無相關消息。

有媒體提問，港澳人士來台何時開放自由行？邱垂正表示，為了配合國內整體防疫的相關措施，以及入境總額的管控政策，政府正以循序漸進及維持與港澳間有序健康的交流，持續調整港澳人士入境措施。

邱垂正指出，除了已經開放的探親跟所有的商務活動外，從11月7號起，也調整已取得勞動部工作許可者可申請來台，以及調整從事宗教活動，以及以組團的方式來台觀光等。但至於是否進一步調整至自由行，仍然要看實施總量管制的情形，以及對於防疫量能的影響，滾動調整，陸委會也將適時對外公布。

另外，九合一選舉在即，此次是否如往年一樣會有大陸觀選團來台？邱垂正說，截至目前為止，因為兩岸專業交流還沒有正式調整、開放，並未收到任何從中國大陸來的觀選團來台消息，但是在國際社會，是有中國大陸人士以學者的名義來台灣觀選。