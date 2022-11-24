柏騰（3518）等27家上市公司，將於12月在證交所場地舉辦法人說明會。證交所統計，今（111）年迄目前為止，國內上市公司總計已辦理2,265場法人說明會。

證交所表示，為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。法人說明會是上市公司對外溝通管道之一。

法說會除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

12月將於證交所場土地自行舉辦法說會的27家上市公司包括：12月1日有柏騰及歐格，12月2日有厚生及益航，12月8日有嘉里大榮及年興，12月12日有達麗，12月13日有四維航及達興材料，12月14日有新美齊及麗臺，12月16日有傳奇及東華，12月20日為科風及弘裕，12月21日有黑松及國賓，12月23日有恆大及亞翔，12月26日為東森及幸福，12月27日有潤泰全及潤泰材，12月28日有宏亞及誠創，以及12月29日由士紙及德淵壓軸。