九合一選舉倒數計時，屏東地檢署再查獲4起賄選案，分別為竹田鄉黃姓村長候選人涉以每票1000元行賄遭羈押禁見、枋山鄉某鄉長候選人洪姓樁腳涉以每票3000元買票遭請回、第2選區某縣議員候選人廖姓樁腳涉以每票500至1000元不等行賄遭羈押禁見、內埔鄉某鄉代候選人鍾姓樁腳以每票500元買票遭2萬交保。

屏檢指出，近日接獲情資稱竹田鄉黃姓候選人涉嫌買票，經調查後發現，黃涉嫌在今年11月初至中旬，到數名選民家中以1000元行賄尋求支持，23日執行搜索並傳訊黃及相關證人到案說明後，認黃涉犯行賄罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，向屏東地院聲請羈押，法官24日中午裁准羈押禁見。

另，屏檢也接獲枋山鄉某鄉長候選人涉賄情資，經檢警調查發現，某鄉長候選人的洪姓樁腳涉嫌在今年11月中旬，以每票3000元向選民行賄、並請託轉交同住家人及投票支持某鄉長候選人，案經23日執行搜索並傳訊洪30餘名證人後，有部分選民指證歷歷並繳回賄款，檢方認洪涉嫌重大有羈押必要，向屏東地院聲請羈押，但法官認洪所述部分與選民指證相符，案情已明確無羈押必要，諭知請回。

此外，縣議員第2選區也傳出賄選，屏檢表示，某縣議員候選人的廖姓樁腳涉嫌以每票500至1000元行賄，案經23日執行搜索並傳訊相關證人到案釐清後，因扣有重要證物且有選民繳回收賄款，認廖涉行賄罪嫌重大且有勾串滅證之虞，向屏東地院聲請羈押，法官24日裁准羈押禁見。

至於內埔鄉的鄉代選舉也繪聲繪影，檢警調查發現，某鄉代候選人的鍾姓樁腳涉嫌在今年11月間以每票500元行賄，案經選民指述歷歷並繳回賄款後，鍾也坦承犯行，檢方認無羈押必要，諭知交保2萬候傳。