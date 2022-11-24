西螺七崁武術發展過程中，舞獅是重要的元素，西螺鎮僅存鍾進權師傅迄今還以黏土塑模、貼金紙做模、脫模彩繪做獅頭。今年9月起他在西螺安定國小指導小朋友這項傳統技藝，20多名小朋友在10堂課後也完成漂亮的紙製獅頭，舞動起來格外有感情。
70多歲鍾進權師傅國小時路過會做獅頭的「豐榮師」家，每看一次就回家捏看看，從捏黏土做獅頭模型開始，再逐層黏貼金紙、牛皮紙，至少要黏7層，脫模後再彩繪上色、裝飾。
西螺七崁武術文教基金會得知鍾進權有傳承的意願，配合文化部計畫，邀請鍾師傅進入安定國小四年級學生做傳統獅頭。
鍾進權懂得做但不太會講課，退休校長林宜廷、美術老師周家羽、班級導師李孟璇當翻譯，4名師資協力完成這項不可能任務，在10堂課內完成青頭火焰獅獅頭。
安定國小24日特別為這堂「獅陣技藝技藝傳薪火-自己的獅頭自己做」深度體驗課程舉行成果發表會，與社區分享喜悅。
小朋友拿著自己親手捏塑、糊紙、彩繪而誕生的獅頭舞動，顯得非常有感情，愛不釋手。
一名小朋友分享心得說，沒有想到不起眼的泥巴居然能變成漂亮的獅頭，也沒想到一個獅頭要做這麼久。
美術老師周家羽表示，很感謝西螺七崁武術文教基金會帶來這個課程，現今很少像這樣的課程，鍾師傅不厭其煩教導製作的「眉角」，體驗到傳統技藝的師徒制感覺，小朋友的印象非常深，技術需要用心、有耐心、慢慢一步步完成，小朋友學到很多，她也學到很多。
導師李孟璇說，過程中學生很認真、很用心、很積極，從一開始的泥土成形，再到把紙一層一層貼上去，然後獅頭脫模、彩繪上色，每個小朋友都是很有成就感、滿足的表情，她期許小朋友把學習到的寶貴的內容，回去分享家人朋友同學，把這個技藝傳承下去。
鍾進權師傅表示，他只是教小朋友做獅頭，沒有什麼；他希望小朋友從泥巴捏塑開始學起是因為這是最重要的根本，以後腦海就會有一個概念，日後想要改進、改善都可以變化。
西螺七崁武術文化基金會董事長李明哲表示，雖然1周只排1小時課程，鍾師傅父每天都到學校巡視半成品，讓孩子學習順利，能這麼靠近師傅親手做，這個體驗課程非常難得，小朋友們已成為西螺七崁武術文化下的一個角色，相信會在他的腦海留下深刻的印象，他相信種子有一天會萌芽。
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