西螺鎮安定國小四年級學生接受鍾進權師傅傳授以黏土捏塑獅頭模型10周，完成4個獅頭，24日舉行成果展分享喜悅。（周麗蘭攝）

鍾進權師傅。（周麗蘭攝）

鍾進權師傅（右）懂得做但不太會講課，退休校長林宜廷（左）擔任他的翻譯，小朋友們今（24日）寫卡片感謝兩位老師。（周麗蘭攝）

這個獅頭是鍾進權與小朋友合力完成，具有歷史意義。（周麗蘭攝）

鍾進權師傅的舞姿。（周麗蘭攝）

西螺鎮安定國小四年級學生學習傳統獅頭製作，西螺七崁武術文化基金會董事長李明哲（著黃上衣）希望七崁武術種子會發芽。（周麗蘭攝）

西螺七崁武術發展過程中，舞獅是重要的元素，西螺鎮僅存鍾進權師傅迄今還以黏土塑模、貼金紙做模、脫模彩繪做獅頭。今年9月起他在西螺安定國小指導小朋友這項傳統技藝，20多名小朋友在10堂課後也完成漂亮的紙製獅頭，舞動起來格外有感情。

70多歲鍾進權師傅國小時路過會做獅頭的「豐榮師」家，每看一次就回家捏看看，從捏黏土做獅頭模型開始，再逐層黏貼金紙、牛皮紙，至少要黏7層，脫模後再彩繪上色、裝飾。

西螺七崁武術文教基金會得知鍾進權有傳承的意願，配合文化部計畫，邀請鍾師傅進入安定國小四年級學生做傳統獅頭。

鍾進權懂得做但不太會講課，退休校長林宜廷、美術老師周家羽、班級導師李孟璇當翻譯，4名師資協力完成這項不可能任務，在10堂課內完成青頭火焰獅獅頭。

安定國小24日特別為這堂「獅陣技藝技藝傳薪火-自己的獅頭自己做」深度體驗課程舉行成果發表會，與社區分享喜悅。

小朋友拿著自己親手捏塑、糊紙、彩繪而誕生的獅頭舞動，顯得非常有感情，愛不釋手。

一名小朋友分享心得說，沒有想到不起眼的泥巴居然能變成漂亮的獅頭，也沒想到一個獅頭要做這麼久。

美術老師周家羽表示，很感謝西螺七崁武術文教基金會帶來這個課程，現今很少像這樣的課程，鍾師傅不厭其煩教導製作的「眉角」，體驗到傳統技藝的師徒制感覺，小朋友的印象非常深，技術需要用心、有耐心、慢慢一步步完成，小朋友學到很多，她也學到很多。

導師李孟璇說，過程中學生很認真、很用心、很積極，從一開始的泥土成形，再到把紙一層一層貼上去，然後獅頭脫模、彩繪上色，每個小朋友都是很有成就感、滿足的表情，她期許小朋友把學習到的寶貴的內容，回去分享家人朋友同學，把這個技藝傳承下去。

鍾進權師傅表示，他只是教小朋友做獅頭，沒有什麼；他希望小朋友從泥巴捏塑開始學起是因為這是最重要的根本，以後腦海就會有一個概念，日後想要改進、改善都可以變化。

西螺七崁武術文化基金會董事長李明哲表示，雖然1周只排1小時課程，鍾師傅父每天都到學校巡視半成品，讓孩子學習順利，能這麼靠近師傅親手做，這個體驗課程非常難得，小朋友們已成為西螺七崁武術文化下的一個角色，相信會在他的腦海留下深刻的印象，他相信種子有一天會萌芽。