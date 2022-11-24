教育部體育署「國際體育事務人才培訓營(iSATC) 」，將在周日（27日）透過「2022國際及兩岸交流暨人才培育成果分享會」舉行授證儀式，並回顧一年來國際體育事務的精彩重點，東京奧運游泳國手黃渼茜24日先分享參與本活動的心得，很開心能從選手之外的角度來看國際體育賽事如何辦理。

黃渼茜透露，過去學長、姐經驗分享，知道有國際體育事務人才培訓營相關活動，礙於自己是現役選手、每周需要穩定訓練，未能抽身參與一次課程就要好幾天全天加住宿的安排，由於近三年新冠肺炎疫情影響，國際體育事務人才培育相關講習的授課階段先採取線上方式，讓黃渼茜終於有機會報名參與。

黃渼茜並說，選手常出國比賽，但不太了解賽事幕後及籌辦，她認為這些幕後努力是構成賽事的元素之一，所以非常想來學習、也很開心終於有機會「圓夢」，這次參與課程印象最深是實體專題研討，和學員聚集一起、分組，可以認識不同領域的人，互相討論專題研討主題、激盪火花，都是很好的收穫。

本年度國際及兩岸交流暨人才培育成果分享會共計119人取得結訓資格，除了黃渼茜，還有2016仁川亞運游泳國手黃玟綺、台灣第一位跆拳道大滿貫賽選手楊宗燁、世運會定向越野國手劉承勛、多次征戰帆船國際賽的好手馮程羚，及跆拳道品勢團隊「翻譯機」李映萱等多位優秀年輕運動選手，再次成功展現本計畫匯聚人才，中華奧會也預告，本周日也會舉辦授證儀式給兩位學員代表黃渼茜與楊宗燁，肯定兩人培訓期間表現相當優異，且目前都是現役選手，仍懷抱熱情持續精進國際事務知能與實務，並結合自身累積征戰國際賽場的經驗，迎接未來協助後進運動員參與各項國際事務。

黃渼茜去年東京奧運以保障名額取得女子50公尺自由式參賽門票，接下來還要繼續為延期到明年的杭州亞運備戰，她透露，目前確定女子接力隊能前進明年亞運，個人項目則還在努力爭取參賽達標。