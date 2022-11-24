延續年初「鳳山曹公圳燈節」用竹編燈籠為百年水道-曹公圳換新裝獲好評，鳳山中華街商圈再攜手「米濃聚落」，將於27日（日）下午2點至7點，匯集20家甜點、輕食、創意手作小物攤商，在曹公圳步道以商圈吉祥物為名推出「吉姆市」主題市集。當日鳳山創生基地也同步舉辦吉姆紙雕創意工作坊，歡迎民眾來市集逛好吃好，將可愛的吉姆卡片帶回家。

鳳山中華街商圈將於27日（日）下午2點開始，在曹公圳步道推出以吉祥物名命的「吉姆市」主題市集。（高雄市經發局提供）

鳳山中華街商圈理事長陳潔如表示，商圈攜手米濃聚落以鳳山曹公圳孕育誕生的守護神為發想，創造專屬吉祥物「吉姆」，並於年初運用造型燈飾規劃「鳳山曹公圳燈節」，成功讓曹公圳成為拍照聖地，創造朝聖人潮。

陳潔如指出，這次「吉姆市」主題市集活動地點位於鳳山中華街商圈旁曹公圳，近鳳山捷運站2號出口，邀請店家包含商圈的「小熊廚房」、「蠔爽」等業者，以及來自各地的特色攤商，保證讓民眾吃巧也吃飽，滿足味蕾享受。期透過主題市集重塑商家品牌形象，吸引更多人來中華街商圈遊玩，重新認識鳳山百年古都的人文魅力。

經發局指出，市府積極輔導商圈發展特色，進駐商圈成立創生基地。本次鳳山中華街商圈攜手米濃聚落推出「吉姆數位漫遊計畫」，以曹公圳步道規畫最療癒、自在的人文市集，融合鳳山百年古蹟共生共榮，歡迎民眾把握機會一起來體驗鳳山美食與文化之美。更多活動詳情請至「鳳山中華街商圈」臉書（https://www.facebook.com/zhonghuastreet/）查詢。