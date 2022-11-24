新藥股添生力軍！聖安生醫（6926）25日登錄興櫃，參考價43元；聖安擁有兩項三特異性抗體開發技術平台與一項外泌體搭載核酸藥物技術平台，目前有五個開發中藥物，並且已進入CDMO製程開發，預計2023年可陸續進入臨床試驗階段。

創立於2021年的聖安，目前實收資本額4.98億元，目前全體董事持股比18.85％，大股東中，長佳智能持股11.20％、安基生醫11.40％、順天醫藥5.73％。

總經理江宏哲表示，聖安專注於技術前沿的抗體與核酸新藥開發，針對癌症所開發SOA101（三特異性T細胞銜接抗體）及SOB101（外泌體搭載核酸與化療藥物核酸新藥)）癌症新藥，雙雙獲得2022年國家新創獎肯定，其中SOB101外泌體搭載核酸與化療藥物，為台灣第一個外泌體搭載核酸與化療雙藥物的開發中新藥。

聖安主要產品五個藥物開發中，包括三特異性T細胞銜接奈米抗體（SOA101）、EphA10三特異性抗體銜接免疫細胞（SOA201）、外泌體搭載核酸與化療藥物（SOB101）、iNb Intrabody奈米級細胞內特異性抗體藥物(SOA102)、iNb STAR TriTE T細胞受體樣奈米級三特異性抗體藥物（SOA103）。由於目前產品都還在開發中，去年稅前純損843萬元，每股虧損0.46元。

江宏哲表示，聖安目前已有外泌體製造應用、純化、和保存等三項專利，雖然目前還在臨床試驗前階段，但因其臨床前動物實驗之數據極具成效，已獲國際大藥廠青睞及肯定，並爭取合作開發，營運前景樂觀。