盛大的雙11購物節才剛過去，但假如還有商品沒來得及下手的話，那就要趁緊接推出的黑色星期五購物節再血拼一波，今年各大電商紛紛推出主題式的黑五下殺優惠，蝦皮購物就針對家電電器、3C產品、遊戲主機等居家及隨身用品祭下殺，而向來每月25日都會推出「11.25商城狂購節」，此次更因應黑五購物節，推出了商城299元免運以外，還有商城最高68折起、黑色星期五現折8888元下殺。
明天（25日）全天指定時段還有Dyson、Apple、Google等百大國際大牌祭最低1折起優惠，另再延長戰線從，後天（26日）起至30日每天凌晨0點30分及下午5點發放黑五限量5555元優惠券，每日更可領取93折起家電3C用品優惠券、最高可折抵8000元，加上本月知名戶外運動品牌The North Face進駐蝦皮商城，再推出27日前全館消費滿8000元，再贈限量1000組品牌限量露營餐具組。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。