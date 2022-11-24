盛大的雙11購物節才剛過去，但假如還有商品沒來得及下手的話，那就要趁緊接推出的黑色星期五購物節再血拼一波，今年各大電商紛紛推出主題式的黑五下殺優惠，蝦皮購物就針對家電電器、3C產品、遊戲主機等居家及隨身用品祭下殺，而向來每月25日都會推出「11.25商城狂購節」，此次更因應黑五購物節，推出了商城299元免運以外，還有商城最高68折起、黑色星期五現折8888元下殺。

蝦皮購物在26日至30日推出每日領取93折起家電3C用品優惠券、最高可折抵8000元，蝦皮購物「11.25商城狂購節」三星Galaxy Z Flip4，原價3萬2888元，優惠價3萬888元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物11月邀請到知名戶外運動品牌The North Face進駐蝦皮商城，明天（25日）全館限定滿3999元85折、滿4200元再8折，男款秋冬必備防水透氣三合一外套，券後價9000元有找。（蝦皮購物提供）

明天（25日）全天指定時段還有Dyson、Apple、Google等百大國際大牌祭最低1折起優惠，另再延長戰線從，後天（26日）起至30日每天凌晨0點30分及下午5點發放黑五限量5555元優惠券，每日更可領取93折起家電3C用品優惠券、最高可折抵8000元，加上本月知名戶外運動品牌The North Face進駐蝦皮商城，再推出27日前全館消費滿8000元，再贈限量1000組品牌限量露營餐具組。