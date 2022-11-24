新北捷運局重申，五泰輕軌經過完整評估與分析，林佳龍所提的溪北捷運無法與之相比。（新北捷運局提供）

民進黨新北市長候選人林佳龍多次在造勢場合提出自己的政見，其中包括軌道建設的溪北捷運，他主張溪北地區需要一條中運量的捷運系統，而非只是輕軌而已，對於這樣的說法，新北捷運局今日再度發表聲明抨擊，完全是企圖矇騙市民。

新北捷運局表示，目前新北市提出的五泰輕軌方案，是經過專業評估、全盤思考等嚴謹步驟所推出，在財務規劃方面也已經通過交通部專家、國發會甚至時任交通部長的林佳龍審查，代表可以永續經營，而林佳龍現在所喊出的溪北捷運不僅完全沒有專業評估與分析，更只是單純以「中運量」口號企圖矇騙市民。

捷運局更批評，2014年林佳龍就任台中市長後廢止快捷巴士（BRT）計畫，甚至遭監察院調查浪費公帑，而且廢止卻沒有任何的配套方案，預計取代接替的台中捷運藍線直到2018年10月才由行政院核定可行性研究，目前還在辦理綜合規劃報告審議作業，等同於4年間台中市民享受不到任何配套交通運輸，不僅停在原點，甚至比一開始還糟糕。

而林佳龍時任台中市長時的另一項軌道政見「大台中山手線」（即「台中山海環線雙軌高架化計畫」）全長43.9公里，任內四年都在可行性研究毫無進展，對比於新北市4年內完成3線捷運，26公里26座車站成績相比，簡直天與地之差別。

因此捷運局質疑，林佳龍現在所提出的溪北捷運政見，難道上任新北市長後要如同台中BRT般要廢掉國發會建議、行政院核定的五股泰山輕軌，改推行沒有專業評估、財務不可行且且無法永續經營的溪北捷運嗎？並直言，溪北捷運就是口水捷運，如同大台中山手線命運一般，無法與規劃完整尚待核定的五泰輕軌相比。