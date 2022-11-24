許多人害怕無法提供下一代良好的生活品質而決定不生小孩，不過也有不少人僅靠少少資源把孩子拉拔到大。一位女網友分享，自從10年前爸爸過世後，國中畢業、身為外籍配偶的媽媽，靠著作業員2萬4的月薪獨自把她養大，且還要償還每月1萬2的房貸，讓她相當敬佩。許多網友看了貼文後也紛紛淚崩。

原PO在Dcard發文表示，小時候家裡還算有錢，不過爸爸長期酗酒、天天賭錢，賺得多花得也多，直到10年前爸爸死後，媽媽開始獨自照顧她。當時爸爸的保險金不是被叔叔騙走就是要償還留下的債務，身邊親戚沒有一個願意幫忙，媽媽只有國中學歷，得支付每月1萬2的房貸，且因為名下有房只能申請中低收補助，不過媽媽還是靠著作業員2萬4的月薪把她拉拔長大，且不愁吃穿、補習等費用。

原PO提到，隨著10年來的通貨膨脹，媽媽的薪水雖然跟著漲到2萬8，但媽媽還是把她照顧的很好，只讓自己獨自過的很辛苦，甚至在原PO上大學後，媽媽還從所剩不多的薪水拿錢給她，要她好好讀書不要打工，讓原PO對於媽媽相當敬佩，「媽媽到底怎麼養我長大的？她到底為了能讓我好好讀書、好好長大、好好治好我的慢性病，付出了多少的努力？」

對此，許多人紛紛回應，「媽媽可能會愛錯人，但不會生錯人」、「你媽媽大概是犧牲了很多，只用了她必須要用的錢，剩下的全用在你身上了」、「那種老公月薪15萬，還哭爹喊娘怕養不起不敢生小孩的，我真的是看了就倒彈」。