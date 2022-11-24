大陸環球網報導，中國商務部新聞發言人束玨婷24日下午主持例行記者會，對於中國商務部部長王文濤18日在泰國曼谷APEC領導人非正式會議期間，應約會見美國貿易代表戴琪時，雙方討論哪些細節。束玨婷回應說，會談坦誠、專業、具有建設性，雙方討論彼此關切的中美經貿問題和多邊、區域經貿合作。

束玨婷說，會談中，王文濤提出雙方應相互尊重，求同存異，開展建設性合作，並在互信基礎上找到解決問題的具體路徑；王文濤對美方出台的對中貿易投資限制措施、涉台問題等表達嚴正關切，建議雙方考慮對開放、包容、促進團結合作的地區經濟合作倡議均持開放態度。

另外，王文濤介紹了中共二十大有關情況，強調中方將堅持中國式現代化，堅持對外開放，堅持持續改善營商環境，堅持和平發展。雙方同意繼續保持溝通。

束玨婷說，「中方認為，雙方面對面交流有助於加深相互了解，加強協調。下一步，我們將落實好兩國元首會晤達成的重要共識，希望美方與中方一道，推動中美經貿合作早日重回健康穩定發展軌道。」