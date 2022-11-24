2022 ThreeBond封關站菁英挑戰賽，24日在桃園台北高爾夫俱樂部舉行職業業餘配對賽，以及年度獎金王頒獎典禮，由於天候不佳、雨勢忽大忽小，大會決定配對賽縮短為9洞計算團隊成績，賽後也頒發ThreeBond挑戰巡迴賽年度獎金排名前三名的特別獎項獎金。

配對賽有30位職業選手與90位社會業餘人士配對競技，採新史克蘭波賽制，雖然30組的職業與業餘選手全都出發下場揮桿，惜因天雨大會臨時決定縮短為9個洞計算成績，由職業選手林耕緯與3位社會業餘人士吳麗光、劉建雨及黃宏偉合力以低於標準桿4桿成績贏得冠軍，社會業餘人士每位獲得ThreeBond限量版申智愛同款球袋一只。

本季ThreeBond挑戰巡迴賽，職業好手余松柏以今年度獎金總額為51萬4141元，登上獎金王寶座，額外獲得台灣福興工業董事長林瑞章首次加碼提供的特別獎金30萬台幣，王宥崴獎金總額為49萬2799元，以2萬多元差距排名第二，仍可另外獲得20萬特獎金；第三名的沙比亞特馬克總獎金額為47萬6783元，再獲得額外獎金10萬元。

ThreeBond挑戰巡迴賽總冠名贊助商，ThreeBond香港有限公司台灣分公司總經理泰地宏和也下場參加配對賽，他在配對賽的晚宴及頒獎典禮上表示，8年來的比賽，每站冠軍選手的平均桿數自第1年的低於標準桿4.1桿，至今年的低於標準桿6.8桿，成績越來越好，代表選手越來越進步；另外，年度獎金前5名選手明年可參加台巡賽事，進入另一個競爭更激烈的巡迴賽，他祝福大家繼續精進球技。

泰地宏和並感謝台灣其他單站冠名贊助廠商以及台灣福興工業董事長林瑞章提供額外獎金，叢德貿易公司董事長姬斯敏今年也在挑戰巡迴賽每一場比賽，提供加碼冠軍獎金5萬元，各個企業對台灣高球選手大力鼓勵、期盼，希望台灣年輕選手也不負眾望，繼續努力。