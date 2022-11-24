第一銀行積極落實ESG（環境、社會、公司治理），致力打造幸福企業並培育人才，於2019年領先同業首創員工可同時選擇「員工儲蓄信託」及「員工持股信託」兩種不同投資類型的新型態員工福利信託方案，其中，行員投資第一金控股票，至今累積報酬率近30％，整體績效表現十分優異。

為提升員工福利，協助員工達到長期儲蓄、累積財富，以保障未來退休之生活安定，第一銀行推出創新同業的員工儲蓄暨員工持股雙軌並行的新型態員工福利信託，由員工與銀行每個月各自提撥固定金額，並讓行員自行決定投資操作目標，可投資第一金股票、基金或存款等多樣投資標的。

第一銀行表示，員工福利信託有兩大好處，第一個是提升員工福利及降低流動率；第二個好處，就是替員工累積退休金，為退休後的生活多一點保障。

自2000年開辦企業員工福利信託業務以來已有20餘年的第一銀行，截至目前為止，已與陽明海運、正新輪胎、威剛科技、亞崴機電等數十家企業合作，並協助企業結合公司獎懲考核制度，以及員工未來人生階段的資金需求規劃，訂定更深入且同時兼具獎懲福利之員工長期激勵方案，共同創造勞資雙贏的局面。

第一銀行積極配合推動信託2.0計畫，深耕多項信託領域，除了協助客戶打造幸福企業、友善職場，推動員工福利信託業務，開發建置「員工儲蓄信託平台」暨「員工綜合儲蓄信託帳戶」系統APP，使員工可以自行於「員工儲蓄信託平台」系統APP上，操作挑選自己的投資標的，包含基金、定存等，以建構員工個人專屬的退休計畫，並領先同業推出員工儲蓄暨員工持股雙軌並行的新型態員工福利信託架構，讓員工自行挑選轉換運用，提升員工福利信託資產投資效益。

員工福利信託是退休金第三支柱中重要的工具，隨著國內企業推動ESG的浪潮愈趨成熟，落實幸福職場及員工照護，第一銀行積極協助民眾提早為退休生活做準備，自2016年金管會辦理安養信託評鑑計畫實施以來，年年入選為績優銀行，並在2021年獲金管會第一期信託2.0評鑑「安養信託獎」第一名及「最佳信託獎」第二名，同時獲第一屆多元信託創新獎「員工福利信託創新獎-優質獎」。

未來第一銀行將持續秉持「就在你左右」的精神，透過組織升級、策略發展、人才培育、異業結盟及系統提升等面向推展全方位信託業務，並藉由專業團隊，提供更完整的信託服務。