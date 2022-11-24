日前太平警分局長葉志誠赴金融機構表揚行員，附送的禮物「小背包」意外成為焦點，讓一旁小朋友直呼「好可愛、好喜歡」。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府警察局太平分局推動「警銀聯阻防詐」機制，獲得極大成效，日前太平警分局長葉志誠赴金融機構表揚行員，附送的禮物「小背包」意外成為焦點，讓一旁小朋友直呼「好可愛、好喜歡」，葉志誠靈機一動，現場向民眾宣導最新詐騙手法及有獎徵答，讓小朋友如願拿到禮物，拉近警民的距離。

太平警分局表示，統計今年10月分，警銀聯手阻詐共有7件，分局長葉志誠也親自前往轄內中國信託商業銀行、台新國際商業銀行、台灣中小企業銀行、太平農會新光分部等多家金融機構，感謝行員的機警及即時通報，現場行員皆謙虛表示「是做功德」。

表揚過程中更發生溫馨小插曲，一位小朋友跟著媽媽到銀行辦理存（提）款時，眼睛盯著Q版警察可愛小背包久久未移開目光，葉志誠見狀，透過現場向民眾詐騙宣導及有獎徵答，讓小朋友如願以償得到喜歡的禮物，這樣寓教於樂宣導方式也讓大家相當開心。

太平警分局指出，這些民眾很多都是被網路購物、「LINE群組」投資股票、猜猜我是誰、假檢察官等詐騙套路，要求他們到金融機構欲將款項匯入不明帳戶，所幸行員發覺有異，立即通報警方前來瞭解及勸導，上個月就成功阻詐上百萬元。

葉志誠表示，感謝轄內各金融機構同心協力，現今詐騙手法層出不窮，只要多一點警覺，發現民眾有提領異常或匯款欲進入不明帳戶時，能主動關懷並通報警方，藉由警銀一同合作，來守護市民荷包。