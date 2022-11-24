九合一選舉將於後天(26日)投票，兼任民進黨主席的總統蔡英文今天（24日）發布催票影片，喊把這一票投給蔡英文，投給她推薦的候選人。前民進黨立委郭正亮驚訝表示，蔡英文不知道該打什麼牌了，他真的沒看過總統在地方選舉，把自己都賭進來了。

郭正亮今(24日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，蔡英文催票影片稱「投給民進黨縣市長，就是投給蔡英文」；他認為，蔡英文已經賭進來了，真的沒有看過總統這樣玩。竟然在地方選舉把自己都賭進來了，不可思議。

郭正亮接著指出，蔡英文不知道該打什麼牌，只好用2020年她自己的得票817萬，來號召大家重返兩年前的記憶。郭正亮不禁表示，選舉怎麼可能是這樣。

郭正亮點出，蔡英文這次的選戰打法，不是在講政績，而是講國際會對我們有誤會，不然就是投給台灣，打認同牌、國際危機牌，現在又回來打2020年，民進黨今年競選主題曲應該叫「往事只能回味」。

郭正亮指出，2020年全世界經濟正成長的，只有台灣跟大陸，大陸武漢封城陣痛後，疫情基本上就穩住了，台灣也是穩住了，那一年台灣真的是光榮。但是2021年各種的防疫指標，沒有人打台灣列在前段班，而這些人的記憶力也都停在2020年，就跟蔡英文一樣，817萬人把票投給她。

郭正亮認為，台灣要往前走，2021年、2022年的政績也要檢討一下，如果連這個都不敢檢討、面對，誰還能信任民進黨的執政。