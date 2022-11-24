大陸央視報導，中國商務部新聞發言人束玨婷24日下午主持例行記者會，介紹今年中國製造業吸收外資繼續保持良好勢頭。她說，眾多跨國公司看好中國巨大市場的潛力、完整的工業體系、完備的基礎設施和穩定的社會環境，不斷加大對中投資力度，一批製造業外資大專案加快落地建設。2021年中國製造業吸收外資金額337.3億美元，同比增長8.8％。今年繼續保持良好勢頭。

束玨婷指出，例如，德國巴斯夫廣東湛江一體化基地開工建設、空中巴士中國研發中心落戶蘇州工業園區等。中共二十大報告提出，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推動製造業高端化、智慧化、綠色化發展。做好製造業引進外資工作，對於促進中國製造業轉型升級、更好融入全球產業鏈供應鏈體系具有十分重要的意義。

近期，大陸商務部會同相關部門先後發布了《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提品質的若干政策措施》《鼓勵外商投資產業目錄(2022年版)》等政策。其中，《若干政策措施》聚焦製造業引資，提出了「高標準落實外資准入後國民待遇」「為外資企業提供優質金融服務和融資支持」「支持製造業外資企業進出口」等15項具體措施。

束玨婷稱，大陸新版《鼓勵目錄》總條目1474條，與2020年版相比增幅近20％，增加了多條高技術製造業條目。中西部地區優勢產業目錄也增加了部分加工貿易相關產業條目，進一步強化中西部和東北地區製造業引資優勢。

下一步，大陸商務部將推動各地商務主管部門結合當地實際，盡快推出配套落實文件，確保政策舉措精準實施，優惠政策應享盡享。同時，發揮外貿外資協調機制重點外資專案工作專班作用。堅持問題導向，加強部門協同，為企業提供更好服務保障。