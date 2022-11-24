一年一度的耶誕節又要來了！台南市新營區民治市政中心市民廣場、高6.5公尺的超大型耶誕樹，近期完成布置，其最大特色是巧妙融入「台南400」的意象，搭配四周圍2400朵四季草花，色彩繽紛，夜晚在燈光襯托下，讓許多路過的民眾，無不停下腳步欣賞和拍照。

民治市政中心市民廣場今年布置的耶誕樹高約6.5公尺，樹上點綴竹報平安的圓形籐球，四周以火焰黃雞冠、矮牽牛、一串紅及鼠尾草等2400朵花材點綴，白天、夜晚都有不同景致，呈現不同的風采，以及觀賞趣味。

台南市政府2024年適逢台南400年，推出限定版的「台南400Box」，強化國際宣傳；市府祕書處說，民治市政中心市民廣場耶誕樹，已成為大新營地區市民必定參訪的景點。今年特別以限定版的「台南400Box」為主題意象，將耶誕樹架設在台南400主視覺的禮物盒子上。

點燈活動將於12月4日晚間6點30分舉行，由黃偉哲市長率領各界人士參加。配合晚上的點燈活動，自當天下午5點30分到晚間8點30分，市府祕書處邀請音樂製作人黃國倫、有「小鳳飛飛」美名的歌手方寧等人參與演出，從下午開始，還有舉辦文創市集、親子活動及摸彩活動。

市府祕書處說，這棵耶誕樹每天下午5點30分至晚間10點亮燈，歡迎市民朋友來打卡拍照。