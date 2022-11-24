陳男將車違停紅線遭拖吊，不滿向交警咆哮及撕毀封條，遭員警依妨害公務罪逮捕。陳男逮捕時，還大喊「叫警察來！」（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今日上午62歲陳姓男子想到路邊吃早餐，因找不到車位，將車違停在紅線上，拖吊車業者經過並將陳男車拖離時，他卻跑到拖吊車旁阻擋，撕毀封條並對拖吊車司機、開單交警大聲咆哮，一旁巡邏警見狀立即上前處理，將陳男因妨害公務罪逮捕送辦。陳男逮捕期間，還大喊「叫警察來！」，令員警哭笑不得回覆「我就是警察」。

陳男違停遭拖吊，立即跑出店外阻擋拖吊車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今日上午8時許，陳男將車停在三民區堯山街靠近九如一路口的紅線，在附近豆漿店吃早餐，此時恰好拖吊車經過，見到陳男違停車輛，立即停在一旁，並廣播2次，但均無人前來領車，於是車上的交警依規定開單並貼封條，而拖吊車司機則是裝上輔助輪即將駛離現場。

此時陳男見愛車被拖吊，立即從早餐店跑出來，並跑到拖吊車窗旁，大力拍車窗並大喊「又沒有妨礙到交通，要走了啦！」，並要求拖吊車司機將車放下，並強行開車門，封條也隨之遭撕毀，此時交警下車與陳男理論，陳男情緒失控，於是爆發口角衝突。

同時，三民二分局民族派出所員警巡邏時，見前方有狀況，立刻上前了解，陳男見員警來，反而更加憤怒，並破口大罵，員警立即依妨害公務罪嫌，打算將陳男逮捕，並同時呼叫警力支援。

支援員警到場將陳男壓制時，陳男卻大喊「叫媒體、警察來！」，員警聽聞立即回「我們就是警察」，陳男立即改口「叫總統來！」，但仍無濟於事，遭到員警壓制逮捕。

陳男不僅因違規停車，將吃上600至1200元的罰鍰外，警方指出，陳男擅自撕毀封條，並妨礙拖吊車執行勤務，訊後依妨害公務罪移送法辦。