「老闆希望員工把公司當成家一樣」，真的有這麼好的企業嗎？一名OL表示，最近工作比較多，不過她卻突然願意自動自發，想要把沒做完的項目帶回家加班，這種想法，是她過去在其他公司不曾有過的。同時，原PO還列舉6點大力讚揚自己的公司，「只要工作有做完，想幹嘛都可以」。貼文曝光後，羨煞許多網友。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，自己是做行政工作，最近事務繁忙，竟萌生出「要不然帶點回家做」的念頭。原PO回憶，當初面試時老闆曾說過，希望員工把公司當家，並提出各種福利，不過原PO當下卻不以為然，認為純粹在畫大餅，更忍不住在心裡大翻白眼：「誰要把公司當家啊」，沒想到入職後才發現，「真的爽」。

首先，規定的上班時間是8點半，但通常快9點大家才姍姍來遲，完全沒有遲到的相關罰則，甚至曾有同事臨時有事，晚到將近2個小時，也沒有被扣薪水，而雖然規定6點下班，但老闆總會提前叫大家收拾東西趕快回家；另外，老闆的上下班時間也和員工如出一轍，就算沒事也會和大家一起待到下班。

原PO表示，老闆並不在乎大家上班時間有沒有在工作，「只要工作有做完，要幹嘛都可以」，就算追劇、看YouTube都無所謂；且公司的薪資制度透明，同事間都知道彼此薪資，也知道公司賺進多少錢，老闆的薪水、年終都和員工一樣，而年終主要是看營收的多寡，「目前最低都有3個月」。

最後，原PO笑說：「老闆是全公司最不想上班的人」，只要碰到補班日一律全體放假。原PO認為，一間公司的好壞取決於老闆的態度，而自己的老闆把員工都當做「股東」，因此公司賺錢理所當然要分給大家。而原PO最後也透露，她個人的月薪是32K，不過穩定調薪，福利也還算不錯。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「什麼佛系公司好讚」、「我姐夫是壞老闆，只要沒客人，看到員工沒事做，就覺得他是活著的帳單，必須看員工裝忙才甘願」、「唉！我老闆就是廢物，只會歸功到自己身上，還超會畫大餅」、「真羨慕工作機緣好的人」。