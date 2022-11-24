111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級尋求3連霸的政治大學，24日第一階段預賽第2場對德霖科大，首節就33比15奠定勝基，終場政大126比57輕取德霖科大，107學年重返一級以來第15次單場得分破百，單場得分126分、勝分69分雙創隊史新高，跨季連勝推進至18場，同樣續寫新猷。

這次政大、德林科大交手是繼108學年預賽後，兩隊在UBA公開男一級第2度交手，3年前政大98比56勝出，這次再遇，去場得分和勝分雙再飆破，李允傑更是經歷過3年前對戰的僅存5人之一，當年大二的他，三分球12投中4拿12分，這次再對德霖科大，先發出賽20分鐘，三分球11投中5，攻下個人UBA生涯單場第3高的20分，外加4次抄截，他說：「不會去管對手是誰，也並非對德霖時特別準，希望每一場都很準。」

這也是李允傑UBA生涯第5次單場投進5記三分球，包括上季大四2次，預賽對中原9投中5最準，8強複賽最後一場對台藝大14投中5，拿21分及單場最高10籃板，個人首度單場「雙十」；107學年李允傑大一預賽對屏大投10中5飆23分，為個人迄今單場最高，另一次單場5外線，則是109學年大三複賽對世新15投中5。

上季助政大2連霸，李允傑大學畢業並選擇留校續唸研究所，並從大學民族學習碩班改念傳播學院，李允傑說：「碩班改唸傳播，是對行銷、廣告等相關領域有興趣，假如順利拿到文憑，未來不一定會走這行，但多些其他專長，且不影響打球，才決定試試。」

政大教練陳子威指出，李允傑高三才進南山高中HBL聯賽12人正選名單，感覺有些意猶未盡，現留在政大繼續攻讀碩士，多打2季UBA，算是補當年的「差額」。