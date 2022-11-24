蔡英文總統今天晚上第10度到桃園出席造勢活動，來到桃園市長鄭文燦的故鄉八德，替民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台。（陳夢茹攝）

蔡英文總統今晚又到桃園為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台，這次來到鄭文燦的故鄉八德，以選舉造勢場計算這已是蔡英文第10度到桃園，主辦單位估算現場支持者有達3000多人。蔡英文向鄉親掛保證，鄭文燦3天當1天用，鄭運鵬會3步併1步跑，呼籲鄉親用選票主持公道。

蔡英文表示，鄭文燦日前跟她說要她來八德一趟，向鄉親做最後的請託，8年前鄭文燦創造奇蹟，當選桃園市長寫下傳奇，勝負的關鍵就是八德區，且鄭文燦任內建設多、滿意度也是最高，沒有讓八德鄉親漏氣，鄭文燦更是忙到沒有時間回八德的家，連好好吃頓年夜飯都很困難。

蔡英文批評，選舉將近，國民黨無所不用其極，每天都在抹黑鄭文燦、謾罵桃園，以鐵路地下化來說，國民黨候選人張善政過去擔任行政院長時沒有幫助桃園，而是鄭文燦與鄭運鵬共同努力，讓桃園減少支付600億元，改由中央補助，這才是真正對桃園有幫助，反觀張善政卻屢屢批評桃園，認真的市長不應因為選舉每天被抹黑，一向圓融的鄭文燦從來沒有告過人，這次為了市府同仁的努力選擇提告，呼籲八德的鄉親站出來，「用選票主持公道！」

「這8年有替桃園做過什麼嗎？」鄭文燦痛批張善政，因為當初沒想到要選桃園市長，所以不知道要對桃園好一點，張善政對桃園沒有連結、沒有感情，而是靠側翼與打手把桃園說得很差，專心罵桃園、專心罵鄭文燦，相較之下鄭運鵬這8年懂得傾聽、會做事，相信鄭運鵬會是個好市長。

鄭文燦感嘆地說，自己再30幾天就要卸任，這30幾天裡最關鍵就是這2天，希望民眾讓桃園8年的進步不要畫下休止符、不要走回頭路，相信鄭運鵬會像自己一樣照顧八德，而鄭運鵬站在自己的肩膀上也一定能做得更好。

鄭運鵬大酸，張善政在行政院當大官時，不僅不給桃園鐵路高架化改地下化，也沒幫機場捷運通車，只會當大官蓋章，對桃園毫無貢獻，相較之下鄭文燦8年承諾的建設都百分百實現，贏過國民黨主席朱立倫桃園縣加新北市的12年，也贏過朱立倫加前桃園縣長吳志揚的政績。桃園市內的大型建設，如捷運棕線及綠線建設、大鶯豐德交流道、大湳森林公園等，他一定會積極推動，會在鄭文燦的基礎上更大力的建設八德，離選舉日剩下最後1天半的時間，盼民眾多打電話呼籲外縣市親友回家投票。