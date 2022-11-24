許仁杰9月爆出疑似假戲真做，和在民視《黃金歲月》飾演夫妻的謝京穎曖昧到戲外，新聞曝光後引發眾親友討伐，許仁杰老婆賴心瑀（亞希）也發文證實他限制家用、持續存在自殘及情緒問題等傳聞，引發軒然大波；針對許仁杰言行，亞希沈默2個月後，今突在臉書發文，憤怒表示：「從來沒有人架著刀要你婚內出軌，也沒有人要你謊話連篇的表演偽善，表裏不一...別總逼的女人忍無可忍時，證據公諸於世。」

亞希表示不明白現今到底是什麼社會？出軌的人態度囂張又擺爛，想要父親權利，卻又不想盡父親義務，身為公眾人物享盡社會福利，卻不願背負教育社會的義務，靠一張嘴，詆毀另一半，就能維護自我形象？她認為女人為了顧及孩子給盡了度量，不是不戰，也不是沒有證據，只是為了孩子，才會留個後路讓對方走，「做錯事並不可恥，誠心認錯改過，社會溫暖還是會給你一條路，可恥的是為了隱瞞過錯還繼續去構陷被你傷害的人，以為貫徹沒良心自私的人就天下無敵」，似握有男方出軌證據。

亞希說：「從來沒有人架著刀要你婚內出軌，也沒有人要你謊話連篇的表演偽善，表裡不一，那些瞎挺你的人何曾看你拿出過詆毀另一半的證據，別總逼的女人忍無可忍時，證據公諸於世，出軌形象或許隨著社會大眾健忘有天被淡化，但表裡不一的人設完全崩塌，連面具都戴不了時，那也不是見笑當生氣能善後的了的事。」她表示未來不再沉默寡言，以防萬一日後兒子被欺負，才不會一味地原諒忍讓。