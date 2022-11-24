上月我邊境解封免隔離，外貿協會今立刻在台北國際會議中心舉辦「韌性供應鏈夥伴大會」，為我疫情後國內首次國外買主來台大型商洽活動。共有近40國的270位國際客與我商洽談，其中110位是實體來台。

經濟部8月25日就啟動「全球搶單」行動專案，要將買主拉進來、帶業者走出去，這場供應鏈夥伴大會，為全球搶單旗艦活動之一。

貿協秘書長王熙蒙表示，疫情指揮中心宣布10月13日入境限制放寬後，經濟部與貿協百餘個外館就積極邀請國外客商第一時間來台。以往這樣的實體採購大會都要提早半年以上安排，這次在2個月內就成功執行。

百餘位來台買主以巴西、印度、越南最多，連同線上共270位，與我500家業者進行1700場洽談，涉及電子資通訊、電動車及充電設備、機械與智慧製造、紡織、橡塑膠製品等，以及與元宇宙熱門議題相關的數位動畫、電子遊戲、軟體技術合作等。

這次買主有印度最大民營集團RELIANCE，要來台尋找智慧家居供應商，越南知名的西貢交通機器總公司SAMCO、近來在印度孟買地區快速擴張的電動巴士新創EKA、加拿大前三大的電動巴士商MICROBIRD等，都都很早就提出電動巴士零組件與充電系統的合作方向。

還有國人相當熟悉的宜得利家居，希望能與台灣業者洽談輕型農業梯、環保商務包。此外，美國專業水處理設備製造公司Pentair濱特爾跨國集團，也來尋找臺灣PVC壓力管接頭業者合作。其他還有多位買主有興趣與台商洽談汽車配件、循環經濟、消費性電子等產品。

活動除了採購洽談之外，也規劃領袖對談活動，邀請來自印度、美國、波蘭等5國工商協會代表，剖析未來供應鏈發展趨勢以及台灣的機會。另外，現場還提供企業「碳健檢」、數位鏈結行銷、輸出入融資及保險、臺商海外信保基金推廣等10項諮詢加值服務。

洽談會活動將持續兩天，明天還要舉行「全球數位經濟新商模趨勢論壇暨市調發表會」，邀請以色列等國內外8位知名創投業界代表及新商模領域專家，一同討論全球數位經濟及新商模的趨勢與機會。