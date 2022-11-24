很少有人首次在世界盃進球，卻沒有激情的慶祝動作，甚至顯得有點「歹勢」，與隊友的興奮形成強烈反差。原來今天為瑞士攻入致勝球的恩波洛（Breel Embolo），其實出生於喀麥隆首都雅溫得，賽前就決定即使進球也不會慶祝，表達對家鄉的尊重。

「這很特別，喀麥隆是我的家鄉，我的媽媽、爸爸和多數的家人都來自那裡，所以這對我和家人而言，都是很特別的一場比賽。」恩波洛賽前說：「但最重要的是，世界盃比賽永遠都很特別，能站在這裡我感到非常驕傲和開心。」

恩波洛在1997年出生於雅溫得，但小時候雙親離異，他在5歲的時候跟著媽媽移居法國念書，後來母親再婚嫁給瑞士人，恩波洛才在巴塞爾安頓下來。展現足球天賦的恩波洛後來加入FC巴塞爾的青訓，並於2014年底正式成為瑞士公民，隔年3月就上演成年國家隊處女秀，今天是他代表十字軍團的第61場出賽。

雖然在足球國籍選擇了瑞士，但恩波洛心中始終都有喀麥隆的位置，他強調說：「除了瑞士之外，還有在這場比賽（瑞士vs.喀麥隆）踢完之後，我永遠是喀麥隆的頭號粉絲。」