九合一選舉投票倒數，民進黨台北市長候選人陳時中20日舉行「疼惜台北，為愛而走」遊行，人數不少。前民進黨立委沈富雄卻認為，最後一個禮拜，其實是打「負面空戰」，這比較關鍵，因為會讓候選人沒辦法突破。

針對台北市的戰況，網路直播節目《POP撞新聞》主持人問到，陳時中日前舉辦遊行人數不少，讓陳陣營因而士氣大振。沈富雄表示，這部分他比較猶疑，要如何去判斷它的結果，因為聲勢壯的那一方，會認為氣勢回來了，另一邊陣營則會認為怎麼可以，因此，相對投票率就會提高。

沈富雄接著指出，最後一個禮拜，其實就造勢而言，沒有人會造一個弱的勢，因勢若不強，可能就會取消了，像很多人就臨時取消，而敢出來拚的，並不是要出來壓過對手，因為通通互相抵銷了。所以最後一個禮拜，其實是打空戰，而且是「負面空戰」，最後一波的「負面空戰」，也會比較關鍵，因為會讓候選人沒辦法突破。

沈富雄強調，台北、桃園是民進黨的相對艱困區，所以他們舉全國全黨之力，一波接一波，這就是蔡英文的戰狼性格。不過，蔡英文從頭到尾從不承認一丁點錯誤，像「鄭運鵬戰桃園，林智堅戰清白」這一句話，她從來沒有收回、也沒有道歉，也就是說她還是相信林智堅是清白的。