降低投資風險、增加收益，金融業賣股買債，據金管會24日公布最新統計，銀行10月減少股票投資部位157億元，但增加債券投資達1,229億元；壽險業則是國內外股市減碼逾900億元，但因10月有六家公司債券重分類，大量債券由市價改為成本列帳，加上增加投資，壽險10月債券帳列金額暴增9,722億元，部位變動創單月新高。

10月因台股回檔，跌破1萬3千點，壽險業實現股票損失、降低風險，加上市價減少，10月底壽險業台股部位降到1兆4,884億元，創2017年11月之後、即59個月新低；台股投資占壽險資金的4.89％，則是2008年金融海嘯之後的新低占比，顯示壽險這波因淨值下跌，也影響到台股投資胃納量。

壽險不止減碼台股，亦不斷減少國外股票投資，10月底僅剩4,173億元，今年以來減碼逾千億元，占資金1.37％，金額及占比都是金管會自2019年8月公布以來的新低。

銀行、證券商自營部、壽險及產險合計10月約減少股票投資1,090億元，但債券部位10月共增加1兆971億元，減股就債的趨勢明顯，金融業者表示，主要是考量升息趨勢下，加上通膨、地緣政治及景氣放緩等因素，股市波動大，因此適度減碼股票投資，降低投資風險，同時加碼高利率債券，增加收益率。

國銀以投資成本來看，10月底債券投資部位7兆7,992億元，應是歷史新高，今年已加碼1兆1,250億元；股票部位則為4,655億元，今年是減少219億元。

10月因為有國泰人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽、台灣人壽及保誠人壽，進行金融資產重分類，將淨值下債券分入攤銷後成本（AC），原本因債券殖利率上揚，出現的債券評價損失，全數轉回投資成本，債券部位約增加8,500億元，淨值增加6,839億元。

因此壽險業10月約加碼投資債券1,200多億元，帳列債券投資部位亦突破21兆元大關，共有21兆2,178億元，創史上新高，等於壽險資金逾70％是買債券，且其投資的債券多數是國外債、尤其是美債，再加上銷售美元保單，10月底壽險業國外投資餘額亦衝上21兆7,896億元，續創歷史新高，單月增加1兆元，國外投資占壽險可運用資金比率亦達71.59％，亦是歷史新高比率。